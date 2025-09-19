Katy Perry se apresenta pela 1ª vez em Brasília; confira expectativa dos fãs

A cantora norte-americana Katy Perry se apresenta em Brasília pela primeira vez na noite desta sexta-feira (19/9). Desde cedo, fãs se organizaram em filas no Mané Garrincha para prestigiar a diva pop. Segundo o estádio, a expectativa é que cerca de 30 mil pessoas compareçam à apresentação da The Lifetimes Tour.

Leia também: Festival Unindo Tribos amplifica potência do rock periférico no DF

Na grade da pista premium, a estudante Debora de Sousa, de 23 anos, se prepara para ver Katy Perry pela terceira vez. “Sou fã dela desde os meus 11 anos e já vi ela em São Paulo e no Rio de Janeiro. Recebê-la em Brasília, minha casa, é a realização de um sonho”, celebra a fã.

O show na capital também marca o reencontro entre a artista e o servidor público Marcelo Guimarães, 36, que mora em Caldas Novas, Goiás. “A Katy é maravilhosa, ela ama os fãs brasileiros e ajuda muito os fãs com suas músicas”, declara.

Leia também: Fãs acampam na fila para o show de Katy Perry no Mané Garrincha

“Firework é o hino dos gays. Ela é uma das representantes da nossa comunidade”, afirma. A expectativa de Marcelo é que seja um show emocionante: “Espero que ela suba no palco falando 'E aí, Brasília!'”, ri o servidor. “Vindo dela, sei que vai ser o melhor”, finaliza.

Em meio às milhares de pessoas, o público infantil também marcou presença no estádio — foi o caso de Marcela Castro, de 8 anos, que espera ansiosa pelo primeiro show da vida. “Vai ser muito especial. Estou muito animada”, disse a menina.

Acompanhando Marcela, Lais Drummond, de 8 anos, lembra a empolgação quando recebeu a notícia de que veria Katy. “Quando minha mãe conseguiu os ingressos, eu pirei. Só falei sobre isso na escola hoje”, contou. Beatriz Castro, por sua vez, espera ouvir a música preferida ao vivo. “Eu amo Last friday night. Espero muito que ela toque”, torce a menina de 10 anos.

Encontro especial

Fã da Katy Perry há 15 anos, Douglas Ember, de 29 anos, assistiu aos três shows da turnê da diva pop no Brasil e tem um encontro marcado com ela antes da apresentação dessa sexta. “Hoje, vou realizar um dos meus maiores sonhos: poder abraçar ela e dizer o quanto ela é importante para mim”, comemora o odontologista.

“Tenho tatuagens iguais à ela e costumo dizer que o que nos une, mais do que a música, é o amor entre ela e nós, fãs”, encerra.