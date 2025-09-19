Secretaria de Saúde realiza mutirão de vacinação no sábado (20/9)

Neste sábado (20/9), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realiza uma força-tarefa de vacinação em diversas áreas do DF. Serão disponibilizadas vacinas de acordo com o calendário vacinal e a faixa etária.
As equipes de imunização estarão na Feira do Setor O (Ceilândia), na Administração Regional do Paranoá e no Boulevard Shopping da Asa Norte (10h às 17h, no segundo piso, na portaria 1). Além desses locais, haverá campanha no Instituto Solidário (Ceilândia) e na Escola Classe do Núcleo Rural Aguilhada, além de 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Vale ressaltar que os locais atendem a todas as pessoas, independentemente da Região Administrativa (RA) de residência. Confira aqui a lista completa de endereços e horários.
Para receber o iminizante, é necessário levar o documento de identificação e a caderneta de vacinação. Caso a pessoa tenha perdido o cartão, é aconselhado procurar a sala onde recebeu as doses e tentar resgatar o histórico de vacinação. Se isso não for possível, será vacinado de acordo com os imunizantes definidos para cada faixa etária, com registro em um novo cartão.
Não será realizada vacinação no domingo (21/9). Porém, na segunda-feira (22/9), as mais de 100 salas para aplicação de vacina da Secretaria reabrem normalmente.
