Polícia resgata cães e um gato mantidos em maus-tratos em Planaltina

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resgatou, nesta quinta-feira (18/9), dois cães e um gato que eram mantidos em situação de maus-tratos em uma propriedade rural no assentamento Osiel Alves III, região do Pipiripau II, em Planaltina. Os animais estavam acorrentados, sem comida e com pouca água, expostos ao sol e vivendo em meio a fezes e sujeira.

De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), o caso foi descoberto durante cumprimento de um mandado de prisão contra um homem de 32 anos, suspeito de maus-tratos. Na ocasião, ele fugiu pelo matagal, mas os policiais encontraram as cadelas debilitadas. Quando a equipe retornou ao local, no dia seguinte, constatou que a situação persistia e localizou também um gato em condições semelhantes.

Os animais — batizados de Samanta (pitbull), Bruna (vira-lata) e Fábio (gato) — receberam atendimento veterinário no Hospital Veterinário Público (HVEP) e foram encaminhados aos cuidados de um protetor independente em Brazlândia. O suspeito segue foragido, mas já foi identificado e poderá responder pelo crime de maus-tratos, cuja pena varia de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição de manter animais.