Estrutural recebe oito novos radares de velocidade

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) colocou em operação, nesta semana, oito novos equipamentos de fiscalização de velocidade na Via Estrutural. A medida integra o contrato de modernização e ampliação do sistema eletrônico de controle de tráfego, que prevê, ao todo, 15 radares na região.

A instalação ocorre após a reforma da via, que recebeu pavimentação em concreto. Com a obra, os antigos pardais foram retirados e substituídos por um modelo mais moderno de pórticos com câmeras, que não exigem mudanças na pista para medição de velocidade.

De acordo com o DER-DF, os radares só entram em funcionamento após passarem por aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O órgão destaca que, embora a velocidade máxima permitida na Estrutural seja de 80 km/h, muitos motoristas ultrapassam esse limite, o que aumenta o risco de acidentes e torna a fiscalização fundamental.

Os pontos de instalação foram definidos a partir de estudos técnicos de engenharia de tráfego e do histórico de ocorrências graves na via, que liga o Plano Piloto a várias regiões administrativas. O investimento mensal é de R$ 1,84 milhão por mês para a colocação dos radares, manutenção, operação e monitoramento de todo o sistema. Segundo o DER-DF, a expectativa é que os novos equipamentos ampliem a segurança de milhares de motoristas que trafegam diariamente pela Estrutural.