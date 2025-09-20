InícioCidades DF
Estrutural recebe oito novos radares de velocidade

Com investimento de R$ 1,84 milhão por mês, DER-DF prevê 15 equipamentos em operação na via Estrutural para reduzir acidentes

Via Estrutural ganha novos radares de velocidade para reduzir acidentes de trânsito - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) colocou em operação, nesta semana, oito novos equipamentos de fiscalização de velocidade na Via Estrutural. A medida integra o contrato de modernização e ampliação do sistema eletrônico de controle de tráfego, que prevê, ao todo, 15 radares na região.

A instalação ocorre após a reforma da via, que recebeu pavimentação em concreto. Com a obra, os antigos pardais foram retirados e substituídos por um modelo mais moderno de pórticos com câmeras, que não exigem mudanças na pista para medição de velocidade. 

De acordo com o DER-DF, os radares só entram em funcionamento após passarem por aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O órgão destaca que, embora a velocidade máxima permitida na Estrutural seja de 80 km/h, muitos motoristas ultrapassam esse limite, o que aumenta o risco de acidentes e torna a fiscalização fundamental.

Os pontos de instalação foram definidos a partir de estudos técnicos de engenharia de tráfego e do histórico de ocorrências graves na via, que liga o Plano Piloto a várias regiões administrativas. O investimento mensal é de R$ 1,84 milhão por mês para a colocação dos radares, manutenção, operação e monitoramento de todo o sistema. Segundo o DER-DF, a expectativa é que os novos equipamentos ampliem a segurança de milhares de motoristas que trafegam diariamente pela Estrutural. 

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 20/09/2025 10:57 / atualizado em 20/09/2025 10:57
