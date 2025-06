Distrito Federal terá nova ligação viária entre Estrutural e DF-010

Os serviços, sob a execução do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Uma nova e importante obra de mobilidade está em andamento no Distrito Federal: a construção de uma nova ligação viária entre a Cidade Estrutural e a DF-010. Com um investimento de R$ 28,8 milhões, a expectativa é que esta nova rota beneficie diretamente cerca de 20 mil motoristas por dia, contribuindo significativamente para aliviar o tráfego em vias centrais da capital, como a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e a Via Estrutural.

A rota alternativa terá uma extensão total de 7,1 quilômetros. Ela partirá da Cidade do Automóvel, passando entre o Complexo de Reciclagem e o Instituto Federal de Brasília (IFB). Em seguida, a via seguirá por uma área pertencente ao Exército e continuará pela Estrada Parque Abastecimento e Armazenagem (DF-010) até as imediações do Setor de Garagens Oficiais (SGO), próximo ao Palácio do Buriti.

Os serviços, sob a execução do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), englobam a implantação de 4,8 km de nova pista e a duplicação de outros 2,3 km da DF-010. A obra contempla diversas etapas, incluindo terraplenagem, pavimentação, drenagem, além da instalação de sinalização horizontal e vertical e outras obras complementares.