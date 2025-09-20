InícioCidades DF
Pet

Vacinação antirrábica chega a 25 pontos do DF neste sábado (20/9)

Cães e gatos a partir de três meses podem receber a vacina gratuita em regiões como Ceilândia, Gama e Samambaia

Vacina antirrábica protege cães e gatos contra raiva - (crédito: Freepik)
Vacina antirrábica protege cães e gatos contra raiva - (crédito: Freepik)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realiza neste sábado (20) mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica gratuita. Ao todo, 25 pontos estarão em funcionamento para atender a população em regiões como Ceilândia, Santa Maria, Samambaia, Gama, São Sebastião, Jardim Botânico, Pôr do Sol, Riacho Fundo e Riacho Fundo II.

Podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade, inclusive fêmeas prenhes ou em fase de amamentação. Para o procedimento, é obrigatório o uso de coleira, focinheira ou caixa de transporte, dependendo do porte do animal. Os tutores devem ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade.

A vacina antirrábica é considerada a principal forma de prevenção da raiva, doença grave que pode atingir tanto animais quanto seres humanos. Durante a semana, a imunização também está disponível nos Núcleos de Vigilância Ambiental do DF.

Confira os locais e horários de atendimento 

Brisa Agropet - Riacho Fundo I
Endereço: QS 6 Conjunto 3 Lote 23
Horário: 9h às 17h

Agropop Pet Center - Riacho Fundo I
Endereço: QS 2 Conjunto 4 Lote 4
Horário: 9h às 17h

Club Rex Petshop - Riacho Fundo II
Endereço: QN 5C Lote 1 Loja 2
Horário: 9h às 17h

Administração Regional do Riacho Fundo I
Endereço: Área Central Nº 2
Horário: 9h às 17h

Brisa Agropet - Riacho Fundo I
Endereço: QS 6 Conjunto 3 Lote 23
Horário: 9h às 17h

Agropop Pet Center
Endereço: QS 2 Conjunto 4 Lote 4
Horário: 9h às 17h

Club Rex Petshop - Riacho Fundo II
Endereço: QN 5C Lote 1 Loja 2
Horário: 9h às 17h

UBS 1 Riacho Fundo II
Endereço: QC 6 Conjunto 16
Horário: 9h às 17h

Escola Lobo Guará - Riacho Fundo II
Endereço: QS 8 Conjunto 3 AE2
Horário: 9h às 17h

Centro de Ensino Médio 01 - Riacho Fundo II
Endereço: QS 18 AE
Horário: 9h às 17h

Administração Itinerante de Santa Maria
Endereço: Entrequadra 216/217
Horário: 9h às 14h

Anexo da Administração Regional de Samambaia
Endereço: Quadra 302 - Centro Urbano - Conjunto 10
Horário: 8h às 13h

Agropecuária Andrade - Samambaia
Endereço: QR 403 Conjunto 1 Lote 20
Horário: 8h às 13h

Agro Sam - Samambaia
Endereço: QN 320 Conjunto 1 Lote 3
Horário: 8h às 13h

Agropecuária Roma - Gama
Endereço: Quadra 1 Lote 1 - Setor Sul
Horário: 8h às 16h

Acampamento Tiradentes - São Sebastião
Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido - São Sebastião                                                              Horário: 9h às 14h

Cia da Terra - Jardim Botânico
Endereço: Botanic Mall - Av. Dom Bosco com EPCT
Horário: 9h às 16h

Agropecuária RM - Jardim Botânico
Endereço: Setor Tororó
Horário: 9h às 16h

Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Ceilândia
Endereço: QNM 15 Módulo D AE - Ceilândia Sul
Horário: 9h às 14h

Casas Touro - Ceilândia
Endereço: QNP 30 Conjunto B Lotes 23/24 - PSul
Horário: 9h às 14h

Agrovita - Ceilândia
Endereço: EQNP 10/14 Bloco G Loja 1 - PSul
Horário: 9h às 14h

Agrovita - Ceilândia
Endereço: QNO 13/15 Bloco C Lote 1 Loja 1
Horário: 9h às 14h

Boiadeiro Pet - Ceilândia
Endereço: QNO 4 Conjunto A Lote 1 - Setor O
Horário: 9h às 14h

Butcão - Ceilândia
Endereço: QNR 3 Conjunto J Lote 1
Horário: 9h às 14h

Agropecuária Pôr do Sol - Pôr do Sol
Endereço: SHPS Quadra 501 Conjunto B Casa 29
Horário: 9h às 14h

Saiba Mais

 

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 20/09/2025 09:14 / atualizado em 20/09/2025 09:15
x