Vacinação antirrábica chega a 25 pontos do DF neste sábado (20/9)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realiza neste sábado (20) mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica gratuita. Ao todo, 25 pontos estarão em funcionamento para atender a população em regiões como Ceilândia, Santa Maria, Samambaia, Gama, São Sebastião, Jardim Botânico, Pôr do Sol, Riacho Fundo e Riacho Fundo II.
Podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade, inclusive fêmeas prenhes ou em fase de amamentação. Para o procedimento, é obrigatório o uso de coleira, focinheira ou caixa de transporte, dependendo do porte do animal. Os tutores devem ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade.
A vacina antirrábica é considerada a principal forma de prevenção da raiva, doença grave que pode atingir tanto animais quanto seres humanos. Durante a semana, a imunização também está disponível nos Núcleos de Vigilância Ambiental do DF.
Confira os locais e horários de atendimento
Brisa Agropet - Riacho Fundo I
Endereço: QS 6 Conjunto 3 Lote 23
Horário: 9h às 17h
Agropop Pet Center - Riacho Fundo I
Endereço: QS 2 Conjunto 4 Lote 4
Horário: 9h às 17h
Club Rex Petshop - Riacho Fundo II
Endereço: QN 5C Lote 1 Loja 2
Horário: 9h às 17h
Administração Regional do Riacho Fundo I
Endereço: Área Central Nº 2
Horário: 9h às 17h
UBS 1 Riacho Fundo II
Endereço: QC 6 Conjunto 16
Horário: 9h às 17h
Escola Lobo Guará - Riacho Fundo II
Endereço: QS 8 Conjunto 3 AE2
Horário: 9h às 17h
Centro de Ensino Médio 01 - Riacho Fundo II
Endereço: QS 18 AE
Horário: 9h às 17h
Administração Itinerante de Santa Maria
Endereço: Entrequadra 216/217
Horário: 9h às 14h
Anexo da Administração Regional de Samambaia
Endereço: Quadra 302 - Centro Urbano - Conjunto 10
Horário: 8h às 13h
Agropecuária Andrade - Samambaia
Endereço: QR 403 Conjunto 1 Lote 20
Horário: 8h às 13h
Agro Sam - Samambaia
Endereço: QN 320 Conjunto 1 Lote 3
Horário: 8h às 13h
Agropecuária Roma - Gama
Endereço: Quadra 1 Lote 1 - Setor Sul
Horário: 8h às 16h
Acampamento Tiradentes - São Sebastião
Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido - São Sebastião Horário: 9h às 14h
Cia da Terra - Jardim Botânico
Endereço: Botanic Mall - Av. Dom Bosco com EPCT
Horário: 9h às 16h
Agropecuária RM - Jardim Botânico
Endereço: Setor Tororó
Horário: 9h às 16h
Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Ceilândia
Endereço: QNM 15 Módulo D AE - Ceilândia Sul
Horário: 9h às 14h
Casas Touro - Ceilândia
Endereço: QNP 30 Conjunto B Lotes 23/24 - PSul
Horário: 9h às 14h
Agrovita - Ceilândia
Endereço: EQNP 10/14 Bloco G Loja 1 - PSul
Horário: 9h às 14h
Agrovita - Ceilândia
Endereço: QNO 13/15 Bloco C Lote 1 Loja 1
Horário: 9h às 14h
Boiadeiro Pet - Ceilândia
Endereço: QNO 4 Conjunto A Lote 1 - Setor O
Horário: 9h às 14h
Butcão - Ceilândia
Endereço: QNR 3 Conjunto J Lote 1
Horário: 9h às 14h
Agropecuária Pôr do Sol - Pôr do Sol
Endereço: SHPS Quadra 501 Conjunto B Casa 29
Horário: 9h às 14h
