Vacinação antirrábica chega a 25 pontos do DF neste sábado (20/9)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realiza neste sábado (20) mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica gratuita. Ao todo, 25 pontos estarão em funcionamento para atender a população em regiões como Ceilândia, Santa Maria, Samambaia, Gama, São Sebastião, Jardim Botânico, Pôr do Sol, Riacho Fundo e Riacho Fundo II.

Podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade, inclusive fêmeas prenhes ou em fase de amamentação. Para o procedimento, é obrigatório o uso de coleira, focinheira ou caixa de transporte, dependendo do porte do animal. Os tutores devem ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade.

A vacina antirrábica é considerada a principal forma de prevenção da raiva, doença grave que pode atingir tanto animais quanto seres humanos. Durante a semana, a imunização também está disponível nos Núcleos de Vigilância Ambiental do DF.

Confira os locais e horários de atendimento

Brisa Agropet - Riacho Fundo I

Endereço: QS 6 Conjunto 3 Lote 23

Horário: 9h às 17h

Agropop Pet Center

Endereço: QS 2 Conjunto 4 Lote 4

Horário: 9h às 17h

Club Rex Petshop - Riacho Fundo II

Endereço: QN 5C Lote 1 Loja 2

Horário: 9h às 17h

UBS 1 Riacho Fundo II

Endereço: QC 6 Conjunto 16

Horário: 9h às 17h

Escola Lobo Guará - Riacho Fundo II

Endereço: QS 8 Conjunto 3 AE2

Horário: 9h às 17h

Centro de Ensino Médio 01 - Riacho Fundo II

Endereço: QS 18 AE

Horário: 9h às 17h

Administração Itinerante de Santa Maria

Endereço: Entrequadra 216/217

Horário: 9h às 14h

Anexo da Administração Regional de Samambaia

Endereço: Quadra 302 - Centro Urbano - Conjunto 10

Horário: 8h às 13h

Agropecuária Andrade - Samambaia

Endereço: QR 403 Conjunto 1 Lote 20

Horário: 8h às 13h

Agro Sam - Samambaia

Endereço: QN 320 Conjunto 1 Lote 3

Horário: 8h às 13h

Agropecuária Roma - Gama

Endereço: Quadra 1 Lote 1 - Setor Sul

Horário: 8h às 16h

Acampamento Tiradentes - São Sebastião

Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido - São Sebastião Horário: 9h às 14h

Cia da Terra - Jardim Botânico

Endereço: Botanic Mall - Av. Dom Bosco com EPCT

Horário: 9h às 16h

Agropecuária RM - Jardim Botânico

Endereço: Setor Tororó

Horário: 9h às 16h

Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Ceilândia

Endereço: QNM 15 Módulo D AE - Ceilândia Sul

Horário: 9h às 14h

Casas Touro - Ceilândia

Endereço: QNP 30 Conjunto B Lotes 23/24 - PSul

Horário: 9h às 14h

Agrovita - Ceilândia

Endereço: EQNP 10/14 Bloco G Loja 1 - PSul

Horário: 9h às 14h

Agrovita - Ceilândia

Endereço: QNO 13/15 Bloco C Lote 1 Loja 1

Horário: 9h às 14h

Boiadeiro Pet - Ceilândia

Endereço: QNO 4 Conjunto A Lote 1 - Setor O

Horário: 9h às 14h

Butcão - Ceilândia

Endereço: QNR 3 Conjunto J Lote 1

Horário: 9h às 14h

Agropecuária Pôr do Sol - Pôr do Sol

Endereço: SHPS Quadra 501 Conjunto B Casa 29

Horário: 9h às 14h