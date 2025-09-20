Merendeiros mostram talento culinário no concurso Sabor de Escola 2025

Concurso Sabor de Escola começa na próxima semana e reunirá merendeiros das escolas públicas do DF - (crédito: Jotta Casttro/SEEDF)

O talento dos merendeiros das escolas públicas do Distrito Federal vai ganhar destaque a partir da próxima semana. Começa o Sabor de Escola 2025, concurso gastronômico promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) que está em sua terceira edição e promete reunir representantes das 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs).

A primeira seletiva será realizada na CRE do Plano Piloto, nos dias 23 e 24 de setembro, reunindo 24 participantes. Em cada turno, manhã e tarde, seis merendeiros terão a missão de transformar alimentos já presentes na merenda escolar em pratos criativos e nutritivos. Frutas, iogurte natural, diferentes proteínas e mais de 60 itens do cardápio oficial estarão disponíveis para os competidores.

Na sequência, a disputa segue para o Paranoá, na sexta-feira (26), e percorre todas as regiões até novembro.

Novas regras e avaliação

Nesta edição, a classificação terá uma novidade: em vez da escolha de um prato por turno, os dois finalistas de cada regional serão definidos pelo somatório das notas obtidas. O júri será formado por dois nutricionistas, dois estudantes e um chef de cozinha, avaliando sabor, criatividade e valor nutricional.

Os vencedores vão concorrer a uma premiação em dinheiro que chega a R$ 15 mil para o primeiro lugar. Além disso, as três escolas finalistas terão suas cozinhas reformadas e receberão novos utensílios. A grande final será no dia 5 de dezembro de 2025.

Cronograma das seletivas

23 e 24/9 – CRE Plano Piloto (Escola de Sabores)

26/9 – CRE Paranoá (Escola Técnica)

30/9 – CRE Sobradinho (CEM 01)

2 e 3/10 – CRE Planaltina (CEM 01)

7 e 8/10 – CRE São Sebastião (CED Jardim Mangueiral)

10/10 – CRE Santa Maria (Escola Técnica)

15/10 – CRE Gama (CEM 02)

28/10 – CRE Núcleo Bandeirante (Regional)

30 e 31/10 – CRE Guará (CEM 01)

4/11 – CRE Recanto das Emas (CEF 801)

6/11 – CRE Samambaia (EC 425)

10 e 11/11 – CRE Taguatinga (ETB)

13 e 14/11 – CRE Ceilândia (Escola Parque)

17/11 – CRE Brazlândia (Escola Técnica)