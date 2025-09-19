Golpistas se passam por funcionários da rede pública e cobram valores indevidos

Os relatos foram feitos a funcionários do Hospital de Base - (crédito: Foto: Reprodução/Agência Brasília)

Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), golpistas estão se passando por funcionários e entrando em contato com familiares e pacientes para solicitar pagamentos para exames e diversos outros procedimentos. Os primeiros relatos aconteceram nesta sexta-feira (19/9) para equipes do Hospital de Base.

O Iges-DF esclarece que todos os atendimentos e procedimentos que são realizados dentro de hospitais públicos do Distrito Federal são fornecidos de forma gratuita e custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda segundo o instituto, medidas rigorosas estão sendo tomadas para garantir que esse tipo de golpe não aconteça.

A recomendação é que, ao ser contatado por alguém que solicite qualquer tipo de pagamento utilizando o nome da instituição (Iges-DF), familiar ou paciente, deve procurar a Polícia Civil (PCDF) e registrar um boletim de ocorrência.