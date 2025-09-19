Comércio do DF deve abrir mais de 3,5 mil vagas temporárias no fim do ano

A previsão é de mais de 3,5 mil vagas entre a Black Friday e o Natal - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Com a chegada do período de maior movimento do comércio, cresce a expectativa para geração de empregos temporários no Distrito Federal. No DF, a previsão é de mais de 3,5 mil vagas entre a Black Friday e o Natal. Em 2024, o comércio local contratou cerca de 3,7 mil trabalhadores temporários, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF). O desafio, no entanto, segue sendo encontrar mão de obra qualificada para atender à demanda.

Para suprir essa necessidade, o programa QualificaDF, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), encerra em 24 de setembro as inscrições para uma nova turma com 12,5 mil alunos. As aulas começam em 13 de outubro e vão até 19 de dezembro — justamente no auge das contratações temporárias.

Aulas do Qualifica DF começam em 13 de outubro e vão até 19 de dezembro — auge das contratações temporárias (foto: LUCIO BERNARDO JR/ Agência Brasília)

“Estamos criando a ponte perfeita entre a necessidade do mercado e o sonho do emprego”, afirma o secretário da Sedet, Thales Mendes. “Enquanto o comércio se prepara para o maior pico de vendas do ano, o QualificaDF entregará milhares de profissionais recém-formados e motivados, com treinamento prático em áreas essenciais como vendas on-line, operador de caixa e estoquista.”

Entre os inscritos, há jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores que veem no contrato temporário a chance de reforçar a renda familiar — e, em alguns casos, conquistar uma vaga efetiva. Segundo a CNC, cerca de 15% dos temporários acabam contratados no ano seguinte.

O programa é gratuito e oferece material didático, uniforme, transporte e lanche. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Sedet (www.sedet.df.gov.br).