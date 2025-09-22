Corrida exclusiva para mulheres agita o domingo em Brasília

O sol ainda despontava no domingo quando no estacionamento do ParkShopping, no Guará, começaram a se reunir as participantes. Às 7h30, o disparo da largada marcou a quarta edição da Encontro Delas, corrida feminina que reuniu 1.500 inscritas nos percursos de 5 km, 10 km e caminhada de 2 km. As inscrições, esgotadas dias antes, indicavam o sucesso do evento.

Entre as corredoras, estava a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que destacou a importância de eventos como esse para reafirmar a presença feminina em todos os espaços. "Uma corrida só para mulheres confirma que a mulher tem que estar onde quiser estar. Também lembra que a luta contra a violência é diária e reforça as nossas bandeiras. Estar em um ambiente como esse, que envolve esporte, é muito importante para mim", disse.

A secretária da Mulher do DF, Giselle Ferreira, também esteve presente e reforçou o papel do esporte como ferramenta de união e autonomia. "O encontro aqui mostra que fazer esporte também é empoderar a mulher. Onde a mulher estiver, a Secretaria da Mulher vai estar. E nada melhor do que praticar atividade física, ainda mais correndo por um mundo melhor, sem violência contra meninas e mulheres."

Força feminina

A professora aposentada Helen Cristina, 55, voltou a brilhar na prova de 10 km. Bicampeã do Encontro Delas, ela celebrou a conquista: "Foi uma prova dura, porque o percurso foi bem desafiador. Mas também foi emocionante correr só com mulheres e de tantas idades diferentes. É muito bacana ver essa valorização."

Outra campeã foi Luiza Giovenardi, 27, professora de matemática, que conquistou o primeiro lugar nos 5km. "Essa foi a minha primeira vez na corrida e foi emocionante. Mulheres incentivando mulheres fez toda a diferença. No momento de maior cansaço, ouvir os gritos de incentivo me deu forças. Passar pela faixa de chegada com todo mundo gritando me deixou arrepiada."

Para algumas, a experiência foi de estreia. Lorrane Serqueira, 24, servidora pública, participou sozinha da caminhada de 2 km. De acordo com ela, sempre teve vontade, mas não sabia como era. "Só de eu conseguir chegar até a linha de chegada já será muito especial", afirmou antes de iniciar a prova.

Na terceira idade, a funcionária pública Riva Silva, 63, mostrou muita disposição. "Entrei nesse mundo porque queria ter mais qualidade de vida depois dos 60. Hoje escolhi fazer 2 km porque já tinha feito 5 km no domingo passado. É uma forma de respeitar o corpo, principalmente o joelho."

Aos 70 anos, a professora aposentada Conceição de Maria participou pela primeira vez de uma corrida. A vontade de se exercitar surgiu após assistir a uma prova na Esplanada dos Ministérios. Leitora assídua do Correio Braziliense, soube do evento por meio de uma matéria e ganhou a inscrição como presente de Dia das Mães. "O jornal impresso é meu relax, então fiquei muito feliz quando vi a corrida. Ontem corri no Parque Olhos D'Água, na Asa Norte, para me preparar e já estou de olho nas próximas provas porque pretendo estar presente.

Houve também quem participou da prova acompanhada. A depiladora Anne Oliveira, 50, corre há oito anos e incentivou as amigas, Luciane Afonso, 41, e Daniely Rodrigues, 41, a irem com ela. Para o trio, completar o percurso de 5km seria mais um lazer do que uma competição. "A corrida é boa para a alma, para a cabeça e para o corpo. Mesmo com dor, é maravilhoso", brincou Anne Oliveira.

O evento organizado pelo Correio Braziliense destacou o papel simbólico da iniciativa. "O Correio realiza a corrida para valorizar a mulher. Tivemos uma adesão muito grande, com 1.500 inscrições esgotadas antes do prazo. O resultado foi um sucesso absoluto", afirmou o vice-presidente do jornal, André Lamounier.

O Encontro Delas terminou às 10h, com entrega das medalhas de participação, premiação das três primeiras colocadas nos 5 km e 10 km. Além da celebração, as participantes das provas também aproveitaram o espaço de massagem e sorteios de brindes.













Prêmio de gastronomia

Além do esporte, o Correio Braziliense também valoriza a gastronomia local com o evento Prêmio BRB de Gastronomia, antes conhecido como Encontro Gastrô. A edição de 2025 acontece nesta segunda (22/9), no Brasília Palace Hotel.

O evento vai revelar os vencedores em 41 categorias, reconhecendo os melhores restaurantes, profissionais e estabelecimentos da capital. A premiação, uma produção da Del Maipo, revista Encontro e Correio Braziliense, ganhou novo formato de votação em dois turnos para dar mais transparência e representatividade na escolha dos vencedores.

O processo de seleção começou com votos de 50 jurados, divididos em cinco grupos e participação do público online. Dessa primeira etapa, saíram os três mais votados de cada categoria. No segundo turno, a votação popular on-line definiu os campeões em grupos como Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes/Boa Mesa, Restaurantes/Alta Gastronomia e Profissionais, além do Melhor Restaurante de Brasília e do Restaurante Revelação de 2025. Nesta edição, também foram criadas novas categorias, como Melhor Cantina/Trattoria, Melhor Mercado e Praça de Alimentação, e a segunda edição do Prêmio Sebrae para Micro e Pequenas Empresas, valorizando pequenos negócios gastronômicos da cidade.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, fará a entrega dos prêmios. A solenidade também terá a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Waldir

Leôncio Júnior), e do vice, Roberval Belinati; do presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), José Ribamar Oliveira Lima Junior; e do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rego.