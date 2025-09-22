InícioCidades DF
memória nacional

200 anos da Câmara dos Deputados: abertura das celebrações na terça (23/9)

No primeiro evento, haverá descerramento das placas comemorativas dos acervos históricos da Casa reconhecidos pela Unesco como Patrimônio da Humanidade

Acervo possui manuscritos originais da primeira assembleia constituinte brasileira - (crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados)
Nessa terça-feira (23/9), a Câmara dos Deputados dará início às comemorações dos 200 anos da instituição, completados em 6 de maio de 2026. O primeiro ato será às 10h, no Salão Nobre, com o descerramento das placas de reconhecimento de dois acervos históricos da Câmara como Patrimônio Documental da Humanidade, título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A ação demonstra o compromisso da Câmara com a preservação e a difusão da memória nacional.

Os acervos reconhecidos pela Unesco são o “Fundo Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil de 1823” e o “Feminismo, ciência e política – o legado Bertha Lutz (1881-1985)”, declarados parte fundamental da história brasileira pelos registros nacional e internacional do programa Memória do Mundo.

Criado pela Unesco, o programa visa democratizar o acesso aos documentos de valor histórico universal. No Brasil, a iniciativa destaca acervos essenciais para a formação da identidade nacional e o fortalecimento das instituições democráticas. 

Será lançado, após o descerramento das placas, o livro “Memória do Mundo: Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados”, da Edições Câmara. Composta por documentos que revelam momentos decisivos da vida nacional, a obra visa aproximar o público da memória coletiva e oferece novas perspectivas sobre os caminhos que moldaram a democracia brasileira.

Bicentenário

Durante o evento, estará em exposição o discurso do imperador Dom Pedro I na sessão de abertura da primeira legislatura da Assembleia Geral Legislativa, composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A sessão, realizada em 6 de maio de 1826, marca a criação da Câmara, prevista legalmente pela Constituição de 1824. A ata da primeira sessão da Câmara, no dia 8 de maio, também será exibida.

Ao longo do próximo ano, a Câmara promoverá várias iniciativas em comemoração ao seu bicentenário, como sessão solene, exposições culturais, simpósios, programas especiais de seus veículos de comunicação e espetáculos musicais. A programação será divulgada nos veículos de comunicação, nas redes sociais e no portal, da Casa.

Arquivo histórico

Reconhecido pela Unesco, o acervo de 1823 possui manuscritos originais da primeira assembleia constituinte brasileira, composta por deputados que debateram os rumos do Estado recém-independente. Os documentos revelam os desafios dos primórdios da legislação brasileira e as tensões sociais, políticas e econômicas da época.

Já a coleção dedicada à deputada Bertha Lutz reúne registros da atuação de uma das principais figuras do movimento feminista no Brasil e no mundo, com documentos sobre sua participação no Parlamento e sua articulação internacional em prol da igualdade de gênero.

Além dos acervos reconhecidos pela Unesco, o Arquivo Histórico da Câmara registra mais de dois séculos de transformações políticas, sociais e culturais do país, desde o Império até os dias de hoje. A disponibilização desses acervos no portal da Câmara possibilita o acesso de qualquer lugar do mundo. O arquivo ultrapassa o âmbito legislativo e inclui temas centrais da sociedade brasileira.

Por Letícia Mouhamad
postado em 22/09/2025 15:32
