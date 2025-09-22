InícioCidades DF
PM apreende Mercedes com R$ 54 mil em multas; motorista recusou bafômetro

Checagem da Polícia Militar indicou que a maioria das multas estava relacionada a excesso de velocidade. Veículo foi removido ao pátio do Detran

Mercedes GLA que acumulava mais de 64 multas de trânsito e R$ 54 mil em débitos - (crédito: Divulgação/PMDF)
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu uma Mercedes GLA que acumulava mais de 64 multas de trânsito e R$ 54 mil em débitos, na quadra 04 de Sobradinho I. A checagem no sistema apontou que a maioria das multas estava relacionada a excesso de velocidade, além de constatar que o veículo não possuía licenciamento desde 2022.

O flagrante ocorreu no último sábado (20/9), após os policiais presenciarem o motorista arremessar uma lata de cerveja pela janela do carro. Na abordagem, verificou-se que o condutor apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, e se recusou a realizar o teste de alcoolemia.

Além das multas por excesso de velocidade e a falta de licenciamento, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, o que agravou a situação. Diante das irregularidades, o veículo foi removido ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran)

Por Letícia Mouhamad
postado em 22/09/2025 12:40
