Vítima de incêndio em clínica de reabilitação morre no Hran

Rapaz lutava pela vida na ala de queimados do Hran desde 31 de agosto, quando a clínica Liberte-se, onde ele se tratava para largar o vício, pegou fogo. Outras cinco pessoas morreram em decorrência do incêndio

Vítima de incêndio na clínica Liberte-se estava internada desde 31 agosto, quando o espaço pegou fogo - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Vítima de incêndio na clínica Liberte-se estava internada desde 31 agosto, quando o espaço pegou fogo - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O incêndio na Comunidade Terapêutica Liberte-se fez mais uma vítima. Um jovem de 21 anos que estava internado na ala de queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) morreu nesta segunda-feira (22/9). Agora, sobe para seis o número de vítimas mortas e 10 a quantidade de sobreviventes. 

O rapaz estava internado em estado grave no Hran desde 31 de agosto, quando uma das unidades de internação da Liberte-se, no Paranoá, pegou fogo. Parte dos internos estava trancada em um cômodo com cadeados na porta e nas janelas. Quatro pessoas apontadas como responsáveis pela unidade foram presos

Outros pacientes tentaram, sem sucesso, arrebentar as trancas para salvar os colegas que lutavam contra o vício. 

Aguarde mais informações.

Por Adriana Bernardes e Luiz Fellipe Alves
postado em 22/09/2025 18:13 / atualizado em 22/09/2025 18:25
