Vítima de incêndio em clínica de reabilitação morre no Hran

O incêndio na Comunidade Terapêutica Liberte-se fez mais uma vítima. Um jovem de 21 anos que estava internado na ala de queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) morreu nesta segunda-feira (22/9). Agora, sobe para seis o número de vítimas mortas e 10 a quantidade de sobreviventes.
O rapaz estava internado em estado grave no Hran desde 31 de agosto, quando uma das unidades de internação da Liberte-se, no Paranoá, pegou fogo. Parte dos internos estava trancada em um cômodo com cadeados na porta e nas janelas. Quatro pessoas apontadas como responsáveis pela unidade foram presos.
Outros pacientes tentaram, sem sucesso, arrebentar as trancas para salvar os colegas que lutavam contra o vício.
Aguarde mais informações.
