Capotamento na BR-020 deixa três pessoas feridas na saída de Sobradinho

Um veículo GM/Zafira prata capotou após o condutor perder o controle da direção. Três pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 20h36 para atender à ocorrência. O acidente ocorreu na BR-020, próximo à saída de Sobradinho, no sentido Plano Piloto.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o carro capotado na margem esquerda da rodovia. O motorista, identificado como H. D. A. M., de 53 anos, estava acompanhado de três passageiros.

Um mulher, M. G. M., 53, sofreu lesões no joelho, enquanto o menino A. M., 11, relatou dores no pescoço. Ambos foram encaminhados ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB). A terceira passageira, A. G. M., 18, não apresentava ferimentos aparentes, mas foi levada ao hospital para observação. O condutor recusou o transporte após ser avaliado no local.

Segundo informações dos bombeiros, as equipes isolaram a área para garantir a segurança viária e evitar novos acidentes, além de adotar medidas de prevenção contra incêndios. Os passageiros foram imediatamente avaliados pelas equipes de resgate.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência e ficou responsável pela investigação e segurança da área. As circunstâncias do capotamento ainda estão sendo apuradas.