ANTT decide reajustar tarifa do ônibus do Entorno

O aumento do preço da passagem do transporte público do Entorno para o Distrito Federal passará a valer a partir da terça-feira (23/9). De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o reajuste tarifário de 2,919%, entrará em vigor a partir das 0h, para os serviços semiurbanos.

Em seu veículo oficial, a ANTT informou que, apesar dos esforços, não foi possível a aprovação da proposta submetida pelos governos de Goiás e do Distrito Federal.

“Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) esclarece que, apesar de todos os esforços empreendidos pela Agência ao longo de sete meses, com diálogo contínuo, reuniões semanais e orientações técnicas para apoiar a constituição do consórcio interfederativo, ainda não foi entregue a versão final e assinada, com isso, não foi possível a aprovação da proposta submetida pelos governos de GO e DF”.



