Justiça condena homem a mais de dois anos de prisão por incêndio criminoso

Jefferson Wender Alves dos Santos foi condenado por provocar um incêndio em vegetação de aproximadamente 11,05 hectares, na entrada para o Parque Burle Marx, em 2024

A detenção de Jefferson Wender ocorreu em 17 de setembro de 2024 - (crédito: Reprodução )

O autor de um incêndio em vegetação na entrada para o Parque Burle Marx, uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, foi condenado a dois anos, sete meses e 15 dias de reclusão, além de multa. O autor é Jefferson Wender Alves dos Santos, 20 anos. O crime, que atingiu uma área de 11,05 hectares, ocorreu em setembro de 2024, durante período crítico de seca.

Ao ser interrogado na 1ª Vara Criminal de Brasília, o réu negou o crime. No entanto, na análise do processo, o juiz verificou que havia prova, em especial a testemunhal. "Inexiste dúvida quanto à sua participação no fato”, concluiu o magistrado.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto e o condenado foi posto em liberdade.

Relembre o caso

Jefferson foi preso em 17 de setembro de 2024 com uma garrafa de gasolina utilizada no ato. “Crimes assim colocam em risco a vida, integridade física e o patrimônio de toda uma comunidade, principalmente no caso dos autos, em que o incêndio foi ocasionado em local movimentado nesta capital e com diversos prédios e pessoas próximas, inclusive uma escola”, manifestou-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), à época em que o acusado teve a prisão convertida em preventiva.

A detenção ocorreu no mesmo dia em que o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a criação de uma força-tarefa para apurar os casos de incêndios em áreas florestais, que atingiram diversos pontos da capital, prejudicando o meio ambiente e a população.

postado em 22/09/2025 15:31
