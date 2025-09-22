Vídeo mostra flamenguistas em fuga após assassinar torcedor do Vasco

Vídeos obtidos pelo Correio mostram o momento em que os torcedores suspeitos de espancar e esfaquear Eumar Vaz, 34 anos, fogem correndo. O crime ocorreu na noite de domingo (21/9), dentro de um ônibus, em Samambaia Sul.

Eumar reuniu-se com amigos na sede da Força Jovem do Vasco, torcida organizada do time carioca, no Guará, para assistir à 24ª rodada do Campeonato do Brasileiro, na noite de domingo. Depois, embarcou em um ônibus para Samambaia. De lá, pegou outro coletivo, da linha 812.1, para o Recanto das Emas, onde o destino final seria sua casa, no Riacho Fundo. Mas Eumar teve a vida interrompida de maneira trágica.

Assista ao vídeo dos torcedores do Flamengo fugindo após o crime:



As investigações da Polícia Civil tentam elucidar a dinâmica do homicídio. As informações preliminares dão conta que Eumar vestia a camiseta da torcida do Vasco. Ao entrar no ônibus, foi surpreendido pelos torcedores do time rival, que queriam obrigá-lo a tirar a camisa. Ele teria se negado e, como retaliação, começaram a espancá-lo.

Foram socos, murros e chutes numa escalada que nem mesmo o cobrador e o motorista conseguiram impedir. A ação violenta foi filmada por testemunhas. O vídeo flagra três homens com pedaços de madeira nas mãos, tentando puxar a camisa de Eumar.

A vítima foi esfaqueada duas vezes: no peito e no braço. No vídeo obtido pelo Correio, os flamenguistas descem do ônibus e correm em fuga. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram a socorrer o rapaz. Ele foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), passou por cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos.