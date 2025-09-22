InícioCidades DF
Ceilândia

Esquema de tráfico tinha "olheiros" e dinheiro com cheiro de drogas

Operação da Polícia Civil prendeu grupo que traficava maconha, cocaína, crack e comprimidos de ansiolítico. Caso ocorreu em Ceilândia

Dinheiro apreendido com grupo de traficantes em Ceilândia - (crédito: Divulgação/PCDF)
Dinheiro apreendido com grupo de traficantes em Ceilândia - (crédito: Divulgação/PCDF)

Seis pessoas foram presas em na QNN 3, em Ceilândia, por tráfico de drogas. O grupo, que contava com "olheiros" responsáveis por alertar sobre a chegada da polícia, comercializava maconha, cocaína, crack e comprimidos de ansiolítico. O dinheiro resultantes do crime, R$ 2.157, tinham forte odor de entorpecentes. 

Encabeçada pela 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, a operação nomeada de Counter Shift iniciou após diversas denúncias anônimas indicando intensa comercialização de drogas na região, principalmente nos Conjuntos N, M e F, dominados por traficantes que agiam de forma coordenada. As prisões ocorreram na tarde do último sábado (20/9). 

Segundo o delegado João de Ataliba Nogueira Neto, os criminosos contavam com “olheiros”, responsáveis por alertar sobre a chegada da polícia, dificultando o flagrante. Equipes da 15ª DP realizaram monitoramento estratégico e constataram intensa movimentação típica do tráfico. Após confirmar a venda de drogas a usuários, foi iniciada a ação tática, com apoio da Seção de Operações com Cães (SOC/DOE/PCDF).

Durante as buscas, os policiais surpreenderam os suspeitos em três residências. A ação policial resultou na apreensão de: 633 g de maconha, em porções embaladas; 731,46 g de cocaína, divididas em pedras de crack e porções; 80 comprimidos de Rohypnol® (que induz o sono de forma rápida e intensa); e R$ 2.157 em espécie. Também foram encontradas balanças de precisão, facas e utensílios usados para fracionamento da droga, além de cadernos com anotações do tráfico.

  • PCDF desarticula esquema de tráfico em Ceilândia e prende seis pessoas
    PCDF desarticula esquema de tráfico em Ceilândia e prende seis pessoas Divulgação/PCDF

De acordo com a investigação, um dos integrantes, 30 anos, comandava a venda na região e usava olheiros para vigiar a chegada das viaturas. Outro, 24, auxiliava no armazenamento e distribuição das drogas, enquanto um terceiro envolvido, 33, atuava na movimentação financeira e no abastecimento dos pontos de venda. Três pessoas, de 33, 28 e 33 anos, eram responsáveis pelo preparo, fracionamento e repasse do entorpecente para os traficantes de rua.

Os seis presos foram encaminhados à carceragem da PCDF e estão à disposição da Justiça. Caso condenados, poderão cumprir penas que ultrapassam 15 anos de reclusão. “O nome da operação, ‘Counter Shift’, foi escolhido por simbolizar a mudança brusca e inesperada na rotina dos criminosos. A ação foi planejada para ocorrer fora do horário habitual de atuação policial, pegando o grupo totalmente desprevenido no final de semana”, explica o delegado João de Ataliba Nogueira Neto.

A PCDF reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 197, sendo ferramenta fundamental no combate ao tráfico de drogas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Letícia Mouhamad e Darcianne Diogo
postado em 22/09/2025 09:11 / atualizado em 22/09/2025 09:24
x