Casa em Santa Maria funcionava como ponto de tráfico de drogas

Além das drogas, os suspeitos usavam balanças de precisão utilizadas para fracionar e preparar o entorpecente para venda - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) desarticulou um ponto intenso de tráfico de drogas em uma casa da QR 307, em Santa Maria. No local, foram apreendidas porções de maconha, skank, cocaína e ecstasy.

A ação foi coordenada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). Após o trabalho de monitoramento, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência. Além das drogas, os suspeitos usavam balanças de precisão utilizadas para fracionar e preparar o entorpecente para venda. Uma mulher foi presa em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, a operação integra um trabalho investigativo voltado especialmente para quadras residenciais e praças públicas da cidade de Santa Maria, locais que vêm sendo utilizados por traficantes para disseminar entorpecentes e atrair usuários, representando risco à segurança da comunidade e à tranquilidade social.



