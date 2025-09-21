InícioCidades DF
Violência no futebol

Vascaíno é agredido e esfaqueado por flamenguistas dentro de ônibus do DF

Vândalos rubro-negros exigiram que um homem tirasse a camisa cruzmaltina dentro de um ônibus em Samambaia Sul, na noite de domingo (21/9)

A vítima foi socorrida e levada ao hospital ainda com vida - (crédito: Reprodução/Patrulha e Abordagem DF)
Um homem foi agredido e esfaqueado por mais de 10 torcedores do Flamengo dentro de um ônibus na noite deste domingo (21/9), em Samambaia Sul. O ato violento ocorreu logo após a partida entre Vasco e Flamengo, que encerrou com empate por 1 x 1 entre os dois times.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima vestia uma camisa do Vasco, quando entrou em um ônibus, na Quadra 120. No coletivo, estavam mais de 10 torcedores do time rival, que teriam obrigado o rapaz a tirar a blusa. Com a negativa, o bando agrediu e desferiu uma facada.

Militares do Corpo de Bombeiros conduziram a vítima ao hospital e o estado de saúde não foi divulgado até a última atualização dessa reportagem. Vídeos obtidos pelo Correio mostram o ônibus com manchas de sangue.

Até o momento, ninguém foi preso.

Veja como ficou ônibus:

Por Darcianne Diogo e Vitória Torres*
postado em 21/09/2025 23:22 / atualizado em 21/09/2025 23:24
