Vascaíno é agredido e esfaqueado por flamenguistas dentro de ônibus do DF

Um homem foi agredido e esfaqueado por mais de 10 torcedores do Flamengo dentro de um ônibus na noite deste domingo (21/9), em Samambaia Sul. O ato violento ocorreu logo após a partida entre Vasco e Flamengo, que encerrou com empate por 1 x 1 entre os dois times.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima vestia uma camisa do Vasco, quando entrou em um ônibus, na Quadra 120. No coletivo, estavam mais de 10 torcedores do time rival, que teriam obrigado o rapaz a tirar a blusa. Com a negativa, o bando agrediu e desferiu uma facada.

Militares do Corpo de Bombeiros conduziram a vítima ao hospital e o estado de saúde não foi divulgado até a última atualização dessa reportagem. Vídeos obtidos pelo Correio mostram o ônibus com manchas de sangue.

Até o momento, ninguém foi preso.

