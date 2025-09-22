InícioCidades DF
JUSTIÇA

Homem que matou ex atropelada será julgado nesta terça por feminicídio

Wallison Felipe de Oliveira, 30 anos, também será julgado por duas tentativas de homicídio, porque ele também atropelou a mãe e a filha da vítima

Wallison Felipe de Oliveira - (crédito: PCDF)
Wallison Felipe de Oliveira - (crédito: PCDF)

O feminicida Wallison Felipe de Oliveira, 30 anos, será julgado nesta terça (23/9) por matar a ex-companheira, Juliana Soares, 34, atropelada. O feminicídio ocorreu em agosto de 2024. Na ocasião, o autor também tentou matar a mãe e a filha de Juliana. A mãe dela chegou a fraturar o braço. A sessão do Tribunal do Júri será realizada no Fórum do Gama. 

As qualificadoras apresentadas na denúncia foram: motivo torpe (o denunciado matou a vítima por não se conformar com o fim do relacionamento); emprego de meio cruel (o acusado passou o veículo sobre a ex-companheira por diversas vezes, causando múltiplas e extensas fraturas); crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar; e recurso que dificultou a defesa das vítimas (elas foram surpreendidas pelas manobras inesperadas do acusado, que acelerou o veículo e o lançou contra elas).

Outro ponto referente às qualificadoras é que Wallison cometeu tentativa de homicídio contra vítima menor de 14 anos de idade — enteada dele — e contra vítima maior de 60 anos de idade.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou o réu em 9 de setembro, menos de um mês após o crime.  

