Homem que matou ex atropelada será julgado nesta terça por feminicídio

O feminicida Wallison Felipe de Oliveira, 30 anos, será julgado nesta terça (23/9) por matar a ex-companheira, Juliana Soares, 34, atropelada. O feminicídio ocorreu em agosto de 2024. Na ocasião, o autor também tentou matar a mãe e a filha de Juliana. A mãe dela chegou a fraturar o braço. A sessão do Tribunal do Júri será realizada no Fórum do Gama.

As qualificadoras apresentadas na denúncia foram: motivo torpe (o denunciado matou a vítima por não se conformar com o fim do relacionamento); emprego de meio cruel (o acusado passou o veículo sobre a ex-companheira por diversas vezes, causando múltiplas e extensas fraturas); crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar; e recurso que dificultou a defesa das vítimas (elas foram surpreendidas pelas manobras inesperadas do acusado, que acelerou o veículo e o lançou contra elas).

Outro ponto referente às qualificadoras é que Wallison cometeu tentativa de homicídio contra vítima menor de 14 anos de idade — enteada dele — e contra vítima maior de 60 anos de idade.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou o réu em 9 de setembro, menos de um mês após o crime.