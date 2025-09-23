Aprovado projeto que prevê iluminação pública em paradas e passarelas do DF

O plenário da Câmara Legislativa (CLDF) aprovou nesta terça-feira (23/9) o Projeto de Lei nº 1477/2024, de autoria do deputado distrital Max Maciel (PSol), que assegura o direito do pedestre à iluminação pública em abrigos e paradas de ônibus, passarelas e passagens subterrâneas no Distrito Federal. A proposta representa um passo importante para a mobilidade urbana e a segurança de milhares de pessoas que utilizam diariamente esses espaços, em especial as mulheres, que enfrentam situações de vulnerabilidade nos trajetos noturnos.

A aprovação do projeto é uma das entregas do Mês da Mobilidade Urbana, período em que a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU), presidida por Max Maciel, tem reforçado as fiscalizações e o debate sobre melhorias no sistema de transporte do DF.

“Não dá para falar em mobilidade sem falar em segurança. A ausência de iluminação em paradas, passarelas e passagens faz com que muita gente viva com medo e se sinta desprotegida, principalmente mulheres que precisam se deslocar à noite. Esse projeto nasce das nossas fiscalizações pela CTMU e da escuta da população, e agora se torna uma conquista coletiva”, destacou o deputado.