Homem esfaqueado 10 vezes no Gama foi morto por se envolver com ex do autor

O homem morto ao ser esfaqueado no Gama, na noite desta segunda-feira (22/9), foi identificado como Rodrigo Páscoa da Silva, 42 anos. A vítima estaria se relacionando com a ex-companheira do autor havia pouco mais de seis meses. O suspeito foi preso.

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o crime. Elas mostram o momento em que o autor aborda Rodrigo, no meio da rua, e os dois entram em luta corporal. A perícia preliminar apontou ao menos 10 facadas.

Na noite desta terça-feira (23/9), policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prenderam o homem, também de 42 anos.