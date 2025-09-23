InícioCidades DF
Homicídio

Homem esfaqueado 10 vezes no Gama foi morto por se envolver com ex do autor

A vítima foi identificada como Rodrigo Páscoa da Silva, 42 anos. O suspeito foi preso pela Polícia Civil

Câmera registrou momento do crime - (crédito: PCDF/Divulgação)
O homem morto ao ser esfaqueado no Gama, na noite desta segunda-feira (22/9), foi identificado como Rodrigo Páscoa da Silva, 42 anos. A vítima estaria se relacionando com a ex-companheira do autor havia pouco mais de seis meses. O suspeito foi preso.

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o crime. Elas mostram o momento em que o autor aborda Rodrigo, no meio da rua, e os dois entram em luta corporal. A perícia preliminar apontou ao menos 10 facadas. 

Na noite desta terça-feira (23/9), policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prenderam o homem, também de 42 anos. 

Por Darcianne Diogo
postado em 23/09/2025 21:03
