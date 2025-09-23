InícioCidades DF
Homem morre após ser esfaqueado no Gama; suspeito está foragido

Quando as equipes da PM chegaram ao local do homicídio, a vítima, já desacordada, era socorrida pelo Corpo de Bombeiros e apresentava várias perfurações. Não foi possível identificá-lá e o óbito foi registrado ainda no local do crime

Vítima tinha 42 anos e levou várias facadas. Suspeito está foragido - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)
Um homem de 42 anos foi morto a facadas em uma via pública na quadra 8, Setor Leste do Gama. Segundo informações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Militar (PMDF), o autor do crime ainda não foi identificado, nem preso. 

Quando as equipes da PM chegaram ao local do homicídio, a vítima, já desacordada, era socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e apresentava várias perfurações. Não foi possível identificá-la e o óbito foi registrado ainda no local do crime, por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O fato ocorreu na noite dessa segunda-feira (22/9). 

A 14ª Delegacia de Polícia (Gama) investiga o caso

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 23/09/2025 15:22
