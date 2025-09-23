Homem morre após ser esfaqueado no Gama; suspeito está foragido

Vítima tinha 42 anos e levou várias facadas. Suspeito está foragido - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

Um homem de 42 anos foi morto a facadas em uma via pública na quadra 8, Setor Leste do Gama. Segundo informações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Militar (PMDF), o autor do crime ainda não foi identificado, nem preso.

Quando as equipes da PM chegaram ao local do homicídio, a vítima, já desacordada, era socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e apresentava várias perfurações. Não foi possível identificá-la e o óbito foi registrado ainda no local do crime, por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O fato ocorreu na noite dessa segunda-feira (22/9).

A 14ª Delegacia de Polícia (Gama) investiga o caso.

