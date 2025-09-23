Líder de facção se passa por agente da PF, invade casa e rouba joias

Adamilton faz parte da liderança do CDC e tem vínculo com CV - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um dos presos na operação Impostor, deflagrada nesta terça-feira (23/9) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), já era conhecido das autoridades: trata-se de Adamilton Rodrigues de Brito, apontado pelos investigadores como um dos líderes do Comboio do Cão (CDC). Capturado em maio, ele foi alvo de outro mandado de prisão por se passar por policial federal e invadir uma casa do Guará para roubar joias.

O crime ocorreu no final de maio. Na ocasião, Adamilton e um comparsa chegaram à casa em um HB20 branco e, com coletes da PF, se passaram por agentes, na desculpa de averiguar uma situação. Armados e usando distintivos falsos, os criminosos renderam moradores e roubaram bens avaliados em cerca de R$ 100 mil. As vítimas foram mantidas em cárcere durante o assalto.

Leia também: Líder de facção acusado de 10 assassinatos é preso no Guará com duas armas

Reincidente e líder de facção

Adamilton já havia sido preso em maio de 2025, também no Guará, apontado como líder do Comboio do Cão (CDC), facção ligada ao Comando Vermelho. Na ocasião, foi detido portando um revólver calibre .357 Magnum, uma pistola 9 mm, munições e documentos falsos. A PCDF o acusava de ao menos dez assassinatos, além de crimes como roubo, porte ilegal de arma e falsidade ideológica.

Na época, ele estava foragido desde janeiro, após descumprir ordem judicial.