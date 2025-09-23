Torcida do Vasco promete vingança após assassinato brutal de jovem em Samambaia

A vítima havia se reunido com amigos, na sede da Força Jovem do Vasco, para assistir à 24ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Reprodução)

Após o assassinato brutal de Eumar Vaz, 34 anos, torcedores da Força Jovem Vasco prometeram vingança aos membros da organizada do Flamengo. Eumar foi morto após ser espancado e esfaqueado dentro de um ônibus em Samambaia Sul, na noite de domingo (21/9). O crime ocorreu após a partida entre Vasco e Flamengo, que terminou em empate de 1 a 1.

Nas redes sociais, torcedores da Força Jovem Vasco publicaram uma série de mensagens e produziram ilustrações dando a entender uma possível vingança contra os rivais. O Correio apurou que, antes mesmo do jogo, um possível encontro entre as duas organizadas já estava marcado.

Nas redes sociais de integrantes da torcida do Vasco, escreveram mensagens com tom de ameaça. Entre elas: “Vão pagar” e “A cobrança vem, não adianta chorar”.

Em nota oficial, representantes da torcida informaram que "as mensagens em tom de vingança partiram de alguns membros da torcida. No entanto, o posicionamento oficial do grupo, divulgado por seus canais de comunicação, deixa claro que não há apoio a atos de violência ou retaliação".

Segundo a nota oficial, "o grupo acredita na lei e na justiça, e defende que a resolução de conflitos seja feita por meio das autoridades competentes, não por represálias".

O crime

No dia do jogo, Eumar estava na sede da organizada do Vasco, no Guará, junto a outras dezenas de torcedores que acompanhavam o clássico. Após a partida, ele pegou um ônibus com destino a Samambaia para, de lá, seguir para o Riacho Fundo, onde morava.

Em Samambaia, ao entrar no coletivo usando a camisa do Vasco, teria sido obrigado por torcedores a tirar a blusa, mas se recusou, segundo informações preliminares. Diante da negativa, Eumar foi brutalmente espancado e atingido por duas facadas, no peito e no braço.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul). Até o momento, ninguém foi preso.

