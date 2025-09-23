Homem que atropelou e matou ex-companheira é condenado a 67 anos

O feminicida Wallison Felipe de Oliveira, 30 anos, foi condenado a 67 anos, 6 meses e 14 dias em regime inicialmente fechado, por matar, atropelada, a ex-companheira Juliana Soares, 34. O feminicídio ocorreu em agosto de 2024. A sessão do Tribunal do Júri ocorreu no Fórum do Gama nesta terça-feira (23/9)

Os jurados acolheram as qualificadoras apontadas pela promotoria: motivo torpe (matou a vítima por não se conformar com o fim do relacionamento); emprego de meio cruel (passou o veículo sobre a ex-companheira por diversas vezes, causando múltiplas e extensas fraturas); crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar; e recurso que dificultou a defesa das vítimas (foram surpreendidas pelas manobras inesperadas do acusado, que acelerou o veículo e o lançou contra elas).

Segundo o promotor de Justiça Daniel Bernoulli, no julgamento de hoje "a comunidade do Gama mostrou, por seus representantes no júri, que não tolera feminicídios, em especial, um caso em que se colocou também a vida da filha e da mãe da vítima em risco. Uma perversidade extrema que buscou exterminar três gerações de mulheres de uma mesma família. A resposta foi exemplar."

No dia do crime, o autor também tentou matar a mãe e a filha de Juliana. As qualificadoras apontadas pela promotoria também consideraram que Wallison praticou feminicídio contra a ex-companheira diante da filha, de 5 anos, e da mãe dela, idosa. Soma-se a isso o fato de que o réu cometeu a tentativa de homicídio contra vítima menor de 14 anos de idade, e contra vítima maior de 60 anos de idade.