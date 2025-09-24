InícioCidades DF
ANIMAL SILVESTRE

Tucano ferido é encontrado em Santa Maria e levado para o HFAUS

A ave tinha uma fratura no bico e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada ao quartel até a chegada da equipe especializada para o transporte ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS)

Tucano foi encontrado com um ferimento no bico em avenida de Santa Maria e levado para o HFAUS - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um tucano foi encontrado com uma fratura no bico na Avenida Monumental, em Santa Maria. A ave foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) na tarde de terça-feira (23/9) e levada ao quartel da corporação até a chegada da equipe especializada para o transporte ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS).

No hospital, o animal passou por uma avaliação veterinária e recebeu o tratamento adequado. Segundo o CBMDF, caso seja possível, o animal será reintegrado ao seu habitat natural. 

A ação integrou o Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, implementado pelo CBMDF em 1º de agosto de 2025. O projeto é voltado ao atendimento de ocorrências envolvendo aves, mamíferos e répteis silvestres.

