Outubro Rosa: CB Debate irá abordar desafios do câncer de mama

Terceira edição do CB Debate abordará desafios do câncer de mama - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

No Brasil, atrasos no diagnóstico e dificuldades de acesso ao tratamento ainda desafiam pacientes com câncer de mama, sobretudo em regiões mais vulneráveis. Para debater essas questões e fortalecer a rede de cuidados, o Correio realiza, em 1º de outubro, às 14h30, a terceira edição do CB Debate “Câncer de Mama: uma rede de cuidados”, durante o Outubro Rosa.

O evento será realizado no auditório do jornal e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do Correio, no YouTube e no Facebook. O público também poderá participar por meio do link.

Para tratar do assunto, serão realizados dois painéis. O primeiro sobre os “caminhos para o cuidado integral” e o segundo sobre os “desafios reais da jornada oncológica”.

Entre os convidados, estão a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e especialistas como a mastologista do Hospital Anchieta, Gisele Maldonado; o oncologista e vice-presidente do Conselho Científico da Femama, Anderson Silvestrini; e a oncologista clínica com atuação em tumores femininos e oncogenética, Andreza Souto.