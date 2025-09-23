InícioCidades DF
Outubro Rosa: CB Debate irá abordar desafios do câncer de mama

No mês da conscientização do câncer de mama, o Correio discutirá atrasos no diagnóstico e dificuldades de acesso ao tratamento, especialmente em regiões vulneráveis. Evento ocorrerá em 1º de outubro no auditório do Correio Braziliense

Terceira edição do CB Debate abordará desafios do câncer de mama - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

No Brasil, atrasos no diagnóstico e dificuldades de acesso ao tratamento ainda desafiam pacientes com câncer de mama, sobretudo em regiões mais vulneráveis. Para debater essas questões e fortalecer a rede de cuidados, o Correio realiza, em 1º de outubro, às 14h30, a terceira edição do CB Debate “Câncer de Mama: uma rede de cuidados”, durante o Outubro Rosa.

O evento será realizado no auditório do jornal e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do Correio, no YouTube e no Facebook. O público também poderá participar por meio do link.

Para tratar do assunto, serão realizados dois painéis. O primeiro sobre os “caminhos para o cuidado integral” e o segundo sobre os “desafios reais da jornada oncológica”.

Entre os convidados, estão a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e especialistas como a mastologista do Hospital Anchieta, Gisele Maldonado; o oncologista e vice-presidente do Conselho Científico da Femama, Anderson Silvestrini; e a oncologista clínica com atuação em tumores femininos e oncogenética, Andreza Souto.

 

Nathália Queiroz
postado em 23/09/2025 21:25
