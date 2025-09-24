Agências do trabalhador oferecem mais de 800 vagas nesta quarta (24/9)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador estão com ofertas de 895 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, no Distrito Federal, nesta quarta-feira (24/9). Os candidatos devem se inscrever em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado à função de coordenador de restaurante. Ao todo, são três vagas para a região de Taguatinga, sendo necessário ter experiência e ensino médio completo. O salário é de R$ 2.594,30. Para pessoas com deficiência (PcD), há 19 postos para atendente balconista e auxiliar de limpeza em Vicente Pires e no Núcleo Bandeirante, com remuneração de até R$ 1.639,44.

A área comercial se destaca pelo número de vagas disponíveis. Estão abertos 96 postos para vendedor interno e pracista, 146 para operador de caixa, entre outras, em Santa Maria, Jardim Botânico, Taguatinga, Plano Piloto, Vicente Pires, Samambaia, Ceilândia e sem ponto fixo de atuação. O salário máximo é de R$ 1,8 mil. Os interessados em estágio podem se candidatar a duas chances para engenheiro civil e duas para técnicos de edificações no Guará e no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN). As bolsas são de R$ 250/semanal, R$ 750/quinzenal e R$ 1 mil/quinzenal.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).