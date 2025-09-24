InícioCidades DF
EMPREGO

Agências do trabalhador oferecem mais de 800 vagas nesta quarta (24/9)

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Agências do trabalhador oferecem mais de 800 vagas nesta quarta (24) - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)
Agências do trabalhador oferecem mais de 800 vagas nesta quarta (24) - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador estão com ofertas de 895 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, no Distrito Federal, nesta quarta-feira (24/9). Os candidatos devem se inscrever em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado à função de coordenador de restaurante. Ao todo, são três vagas para a região de Taguatinga, sendo necessário ter experiência e ensino médio completo. O salário é de R$ 2.594,30. Para pessoas com deficiência (PcD), há 19 postos para atendente balconista e auxiliar de limpeza em Vicente Pires e no Núcleo Bandeirante, com remuneração de até R$ 1.639,44.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A área comercial se destaca pelo número de vagas disponíveis. Estão abertos 96 postos para vendedor interno e pracista, 146 para operador de caixa, entre outras, em Santa Maria, Jardim Botânico, Taguatinga, Plano Piloto, Vicente Pires, Samambaia, Ceilândia e sem ponto fixo de atuação. O salário máximo é de R$ 1,8 mil. Os interessados em estágio podem se candidatar a duas chances para engenheiro civil e duas para técnicos de edificações no Guará e no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN). As bolsas são de R$ 250/semanal, R$ 750/quinzenal e R$ 1 mil/quinzenal.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Saiba Mais

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/09/2025 10:30
x