Alerta de tempestade: DF tem previsão de chuva com raios e rajadas de vento

18/09/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Começo das chuvas em Brasília na EPTG próximo a Águas Claras. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Distrito Federal terá uma quarta-feira (24/9) marcada pelo predomínio de muitas nuvens e condições para pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 19°C registrada no início do dia, e as máximas variam entre 30°C e 31°C. A umidade relativa do ar, que começou o dia em 95%, deve cair para cerca de 35% no período da tarde.

A previsão é de chuva com acumulados de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 60 km/h. Embora a chance seja pequena, não está descartada a ocorrência de chuva de granizo em pontos isolados do DF.

A capital permanece em alerta amarelo de tempestade, emitido pelo Inmet. O aviso, que começou na tarde de segunda-feira (22/9), foi prorrogado até esta quarta-feira (24/9). O meteorologista Olívo Bahia, do Inmet, recomenda cautela durante as tempestades. "Evite se abrigar embaixo de árvores ou estruturas metálicas, procure locais seguros e não utilize telefones ligados à rede elétrica durante as tempestades", alerta.