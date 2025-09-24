Homem é encontrado morto em banheiro do Minas Brasília Tênis Clube

Um homem de 35 anos foi encontrado morto em um banheiro do Minas Brasília Tênis Clube, na Asa Norte, na manhã desta quarta-feira (24/9). Segundo informações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h40.

Uma equipe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) compareceu ao local do fato e não constatou sinais de violência, porém solicitou perícia. Ao Correio, o clube informou tratar-se de um funcionário terceirizado que trabalhava no Bar do Beach, vinculado ao complexo Beach Tennis.

Nas redes sociais, o perfil do Bar do Beach compartilhou uma imagem de luto, informando sobre a morte do funcionário. "Com enorme pesar, comunicamos o falecimento do colaborador Artur dos Gonçalves. Nesse momento de dor, solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos os nossos sinceros sentimentos", diz o texto. A ocorrência foi registrada como morte em apuração.



Artur dos Gonçalves trabalhava no bar do espaço, era mineiro e tinha 35 anos (foto: Reprodução/Instagram/Bar do Beach)

