Áreas do Lago Sul e de Samambaia ficam sem energia nesta quarta (24/9)

Áreas do Lago Sul e de Samambaia ficam sem energia nesta quarta (24) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Moradores de alguns endereços do Lago Sul e de Samambaia terão o fornecimento de energia interrompido nesta quarta-feira (24/9), para modernização da rede. O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que vai suspender a luz das regiões para manutenção da rede.

No Lago Sul, o desligamento temporário vai afetar as áreas da Setor de Mansões Dom Bosco, Conjunto 32. Na região de Samambaia, a interrupção será nas QS 304, 306 e 308, ambas serão a partir das 9h às 15h. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.