Suspeito confessa assassinato de torcedor do Vasco: "Fiquei com dó da família"

A vítima havia se reunido com amigos, na sede da Força Jovem do Vasco, para assistir à 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Um suspeito de envolvimento no assassinato do torcedor vascaíno Eumar Vaz, 34 anos, confessou o crime durante depoimento na delegacia. Na noite desta terça-feira (24/9), ele afirmou ter discutido com a vítima antes de desferir duas facadas. Em depoimento, ele disse que estava no meio da multidão e portava uma faca para se defender de possíveis outros desafetos. O suspeito alegou que Eumar teria dado um soco e um chute nele, momento em que pegou a faca e desferiu os golpes. Ao final, atribuiu a confissão ao arrependimento e “dó da família” da vítima.

Eumar foi espancado e esfaqueado dentro de um ônibus por flamenguistas membros de uma torcida organizada do DF. O crime ocorreu na noite de domingo, logo após a partida entre Flamengo e Vasco. O clássico terminou com o empate dos times, de 1x1.

Eumar assistia o jogo na companhia de outros torcedores, na sede da Força Jovem Vasco, no Guará. Ao término, pegou um ônibus para Samambaia, para, de lá, seguir para o Riacho Fundo, onde morava. Ao entrar no ônibus, em Samambaia, cerca de 10 torcedores rivais, do Flamengo, ordenaram que o trabalhador tirasse a camisa.

A Polícia Civil afirmou ter identificado outros envolvidos no crime. O caso segue em investigação. Entre os acusados, há um menor. Ao Correio, a delegado-chefe da Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2), Valéria Martirena, confirmou que o adolescente se apresentou à delegacia na companhia da mãe e do advogado.

