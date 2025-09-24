Mulher é agredida por companheiro em São Sebastião

Homem é preso em Brasília após balear a ex e o atual dela em Valparaíso - (crédito: Caio Gomez)

Uma mulher de 39 anos foi vítima de violência doméstica no bairro São José, em São Sebastião. O agressor foi identificado como o companheiro da vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), equipes do 21º Batalhão foram acionadas e encontraram a mulher com sinais de agressão e embriaguez. Populares a localizaram em um bar próximo ao apartamento onde ocorreram as agressões, registradas na noite de domingo (21/9).

A vítima relatou os acontecimentos e informou o endereço da residência às equipes de segurança. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais constataram que o suspeito havia fugido. A mulher foi encaminhada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde registrou a ocorrência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um vídeo gravado por uma vizinha mostra parte da agressão. A vítima aparece caída em uma escada enquanto o homem, em pé, desfere um tapa e ameaça dizendo “Eu vou te matar”. A vizinha intervém pedindo calma. Por respeito à vítima, o Correio optou por não divulgar as imagens.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438