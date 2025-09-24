Adolescente suspeito de matar torcedor do Vasco é liberado após depoimento

O adolescente suspeito de envolvimento no assassinato do torcedor vascaíno Eumar Vaz, 34 anos, foi liberado após prestar depoimento na delegacia. Na noite dessa terça-feira (23/9), o menor — flagrado em vídeo escondendo um facão na cintura — afirmou ter discutido com a vítima antes de desferir duas facadas. Apesar da confissão, ele não permaneceu apreendido, já que não havia representação pela internação.

Ao Correio, a delegada-chefe da Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2), Valéria Martirena, confirmou que o adolescente se apresentou à delegacia na companhia da mãe e do advogado. Em depoimento, disse que estava no meio da multidão e portava uma faca para se defender de possíveis outros desafetos. O menor alegou que Eumar teria dado um soco e um chute nele, momento em que ele pegou a faca e desferiu os golpes. Ao final, atribuiu a confissão ao arrependimento e “dó da família” da vítima.

Eumar foi espancado e esfaqueado em um ônibus por flamenguistas integrantes de uma torcida organizada do DF. O crime ocorreu na noite de domingo, logo após a partida entre Flamengo e Vasco. O clássico terminou com o empate dos times, de 1x1.

Ele assistia ao jogo na companhia de outros torcedores, na sede da Força Jovem Vasco, no Guará. Ao término, pegou um ônibus para Samambaia, para, de lá, seguir para o Riacho Fundo, onde morava. Ao entrar no ônibus, em Samambaia, cerca de 10 torcedores rivais, do Flamengo, ordenaram que o trabalhador tirasse a camisa.

A Polícia Civil afirmou ter identificado outros envolvidos no crime. O caso segue em investigação.

