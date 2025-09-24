DF cria comitê para fortalecer prevenção à violência contra a mulher

Comitê Gestor do Sistema Distrital de Avaliação de Risco tem por objetivo aprimorar a prevenção à violência doméstica e ao feminicídio - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) criou um Comitê Gestor do Sistema Distrital de Avaliação de Risco para aprimorar a prevenção à violência doméstica e ao feminicídio. O grupo vai integrar diferentes órgãos do governo e padronizar ações para identificar e reduzir situações de perigo.

Entre as principais funções está a aplicação correta do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, previsto na resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que ajuda autoridades a detectar casos de violência de gênero. O comitê também vai propor melhorias na coleta e análise de dados, além de monitorar os resultados do sistema para orientar novas políticas públicas.

O grupo será formado por representantes da Secretaria da Mulher, Secretaria de Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Social do DF, Saúde, Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Entre as atribuições, estão a padronização dos procedimentos para a aplicação, monitoramento e revisão do formulário, sugestões de estratégias de capacitação contínua dos profissionais da rede de proteção e o desenvolvimento de mecanismos que facilitem a troca de informações entre os órgãos envolvidos.