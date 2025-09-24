InícioCidades DF
Justiça

Motorista que esfaqueou pedestre por se recusar a empurrar o carro dele é condenado

O agressor cumprirá pena de oito anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado

O magistrado destacou que o crime foi praticado por um motivo torpe e fútil, qualificadora que aumenta a pena - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)
O Tribunal do Júri de Taguatinga condenou, nesta quarta-feira (24/9), um motorista que esfaqueou um pedestre por ele se recusar a ajudar a empurrar o carro dele, que estava com pane mecânica. O agressor cumprirá pena de oito anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. 

O caso, ocorrido em 1º de janeiro de 2024, chocou pela violência desencadeada por um motivo considerado fútil. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por volta das 6h20 da manhã de Ano Novo, o autor e dois irmãos estavam no Setor QNG, próximo a uma agência do BRB, quando o veículo Peugeot 206 preto que ocupavam quebrou.

Os três irmãos desceram para empurrar o carro. Foi quando avistaram o pedestre. Os irmãos, então, exigiram que ele os ajudasse. Diante da recusa, o réu iniciou uma discussão e partiu para a agressão física, desferindo socos e chutes. 

Tentando apartar a briga, uma mulher apareceu com uma faca. No entanto, de acordo com a investigação, a arma foi tomada e usada no crime. A vida de Wanderson foi poupada, segundo a denúncia, por "circunstâncias alheias à vontade dos envolvidos", já que as facadas não atingiram pontos de letalidade imediata. A vítima conseguiu fugir e foi socorrida para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Decisão

O MPDFT, em suas alegações finais, pediu a pronúncia — ou seja, o envio a julgamento pelo Júri — apenas de Danilo, considerando-o o principal agressor. Para os irmãos Guilherme e Gustavo, o órgão requereu a impronúncia, entendendo que, naquele momento, os indícios contra eles eram insuficientes.

O juiz responsável pelo caso acatou o pedido do Ministério Público em relação a Danilo. Em sua decisão, fundamentou que a materialidade do fato (a tentativa de homicídio) estava comprovada por laudos periciais e depoimentos, e que havia indícios suficientes da autoria de Danilo, extraídos principalmente do testemunho de uma agente de polícia e de uma testemunha.

A defesa de Danilo havia pedido a impronúncia ou a exclusão da qualificadora de motivo fútil, mas o pedido foi negado. O magistrado destacou que o crime foi praticado por um motivo torpe e fútil, qualificadora que aumenta a pena, uma vez que a violência extrema foi desencadeada pela simples recusa da vítima em ajudar com o carro.

Em relação aos irmãos do condenado, o juiz considerou que, embora houvessem indícios da participação deles, as provas eram contraditórias. Com isso, não foi possível comprovar, na fase de instrução, que eles haviam aderido integralmente à intenção homicida naquele momento. Eles responderão por outros crimes em processo separado, mas não pela tentativa de homicídio qualificado.

Saiba Mais

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 24/09/2025 18:12
