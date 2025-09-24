Polícia desarticula esquema de tráfico de drogas e exploração sexual em Luziânia

Um esquema criminoso de tráfico de drogas e exploração sexual foi desarticulado, nesta quarta-feira (24/9), em Luziânia e Cidade Ocidental, com ramificações em Planaltina (DF). A operação foi conduzida pela Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC).

A ação mobilizou cerca de 40 policiais para o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão em flagrante de cinco pessoas: três homens e duas mulheres. Durante a abordagem a um dos principais alvos, o investigado tentou fugir escalando muros, mas foi capturado ao se esconder atrás de uma máquina de lavar em uma casa vizinha.

Entre os alvos, estava uma boate em Luziânia que, segundo as investigações, funcionava como ponto de exploração sexual e era o principal local de comércio de drogas do grupo. No espaço, os envolvidos se revezavam para abastecer os usuários. A Polícia Civil representou pela interdição judicial imediata do estabelecimento. Segundo a corporação, a gravidade do crime é reforçada pelo fato de o tráfico ocorrer próximo a escolas e igrejas, circunstância que aumenta a pena e agrava a conduta dos suspeitos.

Durante as buscas, foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, além de embalagens usadas para a comercialização das drogas e munições de calibre .38. Em uma das residências, os policiais encontraram um esconderijo disfarçado dentro da parede de um banheiro, atrás de um espelho, utilizado para ocultar materiais do tráfico.

Os presos foram entregues à custódia da Polícia Penal e responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, rufianismo e posse irregular de munição.