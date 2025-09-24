InícioCidades DF
Trânsito

Parte da BR-020 terá modificação temporária no sábado (27/9)

A mudança acontece no trecho do Km 16,1 ao Km 17,3, com a criação de uma faixa reversa no sentido Sobradinho-Planaltina. O trecho reverso entre o Km 10,4 e o Km 12,8 será mantido

A criação da faixa reversa sentido Sobradinho-Planaltina é temporária - (crédito: Reprodução: DER-DF)
A criação da faixa reversa sentido Sobradinho-Planaltina é temporária

No próximo sábado (27/9), o tráfego na BR-020 irá sofrer uma alteração temporária devido às obras para a implementação da terceira faixa na rodovia. A ação é realizada para garantir o fluxo contínuo do trânsito no local, interferindo o mínimo possível. 

O tráfego permanecerá com duas faixas operando em cada sentido na rodovia. O término dos serviços está previsto para o fim do ano. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) recomenda que os motoristas redobrem a atenção enquanto trafegarem pela via e ressalta a importância do respeito às sinalizações provisórias que foram instaladas na região.

A obra da terceira faixa irá entregar uma pista com 50 km de extensão total, na qual serão investidos R$ 25 milhões.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 24/09/2025 19:48
