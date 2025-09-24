Água é suspensa na Colônia Agrícola Samambaia nesta quinta-feira (25/9)

inscrições abertas até segunda-feira (10/3) para seleção de estágio da Caesb - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai executar nesta quinta-feira (25/9) serviços de manutenção na rede de abastecimento de água em áreas da Colônia Agrícola Samambaia. A intervenção ocorrerá entre 8h30 e 23h30, período em que o fornecimento será interrompido, visando à modernização do sistema.

Imóveis residenciais, comerciais e industriais que possuem caixa d’água dimensionada para o consumo diário, não terão o abastecimento afetado.

Confira as áreas impactadas:

- Chácaras 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 42C;

- Chácara Gemetris (01 a 07);

- Churrascaria Buffalo Bio;

- Chácaras 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132A, 133, 133A, 134, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54A, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 146, 147, 147B, 143, 143A, 148, 148/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65B, 66, 67, 68, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 149, 151, 152, 80/1 e 80/2.

O retorno do abastecimento será gradual após a conclusão dos trabalhos. A Caesb recomenda o consumo consciente de água durante a manutenção, lembrando que o uso individual influencia diretamente o abastecimento coletivo.

Para mais informações, contate a Central de Atendimento da Caesb pelo número 115.