Dois suspeitos são presos com bolsa recheada de maconha no Riacho Fundo I

Dois jovens são presos com bolsa recheada de maconha em Riacho Fundo I - (crédito: Divulgação/PCDF)

Dois suspeitos, do sexo masculino, de 20 e 22 anos, foram presos em flagrante nesta quarta-feira (24/9) em Riacho Fundo I, após serem encontrados com aproximadamente 1kg de maconha em uma mochila.

A abordagem ocorreu no âmbito da Operação Green Block, realizada pela seção de repressão às drogas (SRD), que recebeu denúncias anônimas sobre a negociação de uma grande quantia de maconha, que seria vendida por aproximadamente R$ 10 mil.

De acordo com a apuração, os suspeitos identificados tentaram despistar a polícia e combinaram que a entrega não ocorreria em Ceilândia, região onde atuavam, mas sim, em frente a um comércio movimentado no Riacho Fundo I. Confira as mensagens trocadas entre os traficantes.





Ao chegar ao local em um carro de aplicativo, a dupla carregava uma mochila — que exalava um cheiro forte do entorpecente. A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 15ª DP (Ceilândia Centro), abordou os indivíduos e encontrou, dentro da bolsa, um tablete de maconha.

Os dois deram versões diferentes sobre a propriedade da droga, cada um responsabilizando o outro. Ambos foram levados à carceragem e permanecem à disposição da Justiça.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de prisão, além de multa.