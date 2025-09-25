Antes de tiroteio, Polícia militar já vinha reforçando operações na 611 Norte

As operações policiais na 611 Norte, onde ocorreu uma troca de tiros na manhã desta quinta-feira (25/9), têm sido constantes, segundo informações do Comandante Michello Bueno, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). "Crimes como o ocorrido hoje são bastante pontuais, porque temos reduzido muito casos assim com operações recorrentes. O que mais ocorre são furtos, majoritariamente cometidos por usuários de drogas", explica.

De acordo com Bueno, as vítimas, dois homens e uma mulher, estão estáveis no Hospital de Base. O alvo dos disparos, identificado como Jardel, foi atingido nove vezes. “Ele levou tiros um pouco acima do peito, no braço e na perna. A mulher foi atingida no pulso, e o outro homem, no tornozelo”, detalhou.

O autor dos disparos, segundo a Policia Militar, estava escondido em uma área de mata próxima à invasão. Assim que Jardel chegou ao local, o autor deu vários tiros. A companheira da vítima e outro homem que estavam por perto também acabaram feridos. “Encontramos 11 cápsulas de munição na cena. O suspeito fugiu em direção à mata e não foi localizado”, informou o comandante.

“Muitos furtos aqui são cometidos por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Há duas semanas prendemos um homem por tráfico nessa mesma área. O trabalho de operações é constante e será intensificado após esse caso”, ressaltou Michello.

Moradores relatam insegurança frequente na região. Um pedestre, que preferiu não se identificar, contou que teme passar pelo local. “Já vi pessoas andando com facas na mão, olhando de cara feia. A gente nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa”, relatou.