Tiros perto da UnB teriam sido por acerto de contas; alvo foi baleado 9 vezes

Um possível acerto de contas devido a drogas teria sido a motivação de um ataque a tiros na região conhecida como invasão da Chacrinha, na Asa Norte, próximo à Universidade de Brasília (UnB). O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (25/9) e deixou três feridos.
O Correio apurou que os baleados são um homem morador da invasão, atingido com um tiro no tornozelo, e um casal de Planaltina. A mulher foi alvejada no antebraço e o companheiro dela levou nove tiros.
O homem seria o alvo dos criminosos, segundo informações apuradas pela reportagem. Segundo a polícia, ele e a mulher teriam se deslocado de Planaltina nesta manhã para buscar materiais recicláveis na invasão da Asa Norte, quando foram surpreendidos pelos suspeitos.
A dinâmica do crime está em investigação pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).
