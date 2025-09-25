Tiros perto da UnB teriam sido por acerto de contas; alvo foi baleado 9 vezes

Três pessoas são baleadas na 611 Norte, perto da Colina da UnB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

Um possível acerto de contas devido a drogas teria sido a motivação de um ataque a tiros na região conhecida como invasão da Chacrinha, na Asa Norte, próximo à Universidade de Brasília (UnB). O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (25/9) e deixou três feridos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Correio apurou que os baleados são um homem morador da invasão, atingido com um tiro no tornozelo, e um casal de Planaltina. A mulher foi alvejada no antebraço e o companheiro dela levou nove tiros.

Leia também: Matador do PCC fingiu ser motoboy para executar rival em Sobradinho II



O homem seria o alvo dos criminosos, segundo informações apuradas pela reportagem. Segundo a polícia, ele e a mulher teriam se deslocado de Planaltina nesta manhã para buscar materiais recicláveis na invasão da Asa Norte, quando foram surpreendidos pelos suspeitos.

A dinâmica do crime está em investigação pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).