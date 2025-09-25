Secretaria de Educação do DF investe R$ 180 milhões em modernização digital

A Secretaria de Educação do Distrito Federal lançou o programa Horizontes Digitais durante a abertura do Workshop Cultura Digital — 2ª Edição, nesta quinta-feira (25/9). O evento conta com a tecnologia do Serpro Virtual para apoiar a modernização da rede pública de ensino do DF. A iniciativa busca fomentar o letramento digital, reduzir desigualdades educacionais e ampliar o acesso a soluções tecnológicas.

A vice-governadora Celina Leão esteve presente na cerimônia e destacou a relevância do projeto para a educação pública. “É a primeira vez, após 25 anos, que temos uma compra verdadeira de renovação do Parque Tecnológico da Secretaria de Educação. Se você não oferece uma tecnologia de ponta para que os profissionais e os nossos alunos possam acessar, temos uma perda na educação. Estamos adquirindo computadores, plataformas e também tablets inclusivos para pessoas com deficiência, garantindo que todos tenham acesso”, afirmou.

Segundo Celina, o investimento total ultrapassa R$ 180 milhões e inclui não apenas a aquisição de equipamentos, mas também melhorias estruturais nas escolas. “Muitas delas têm fiação e sub-estações de energia muito antigas. Estamos providenciando paralelamente a troca dessa infraestrutura. Além disso, teremos 20 grandes laboratórios tecnológicos distribuídos, estrategicamente, em todas as regiões administrativas, com robótica, computadores de alto desempenho e espaços para desenvolvimento de projetos e startups”, reforçou.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá também enfatizou o impacto da transformação digital. Para ela, o programa vai muito além da entrega de equipamentos. “É você entregar futuro para os meninos. A era digital está aí e temos que acompanhar essa evolução. Eles vão receber computadores de laboratório, Chromebooks e plataformas modernas. Tudo isso vem também para inclusão, para que todos tenham acesso a essa nova era digital”, disse.

Hélvia explicou ainda como os professores serão capacitados para utilizar as novas ferramentas. “Um dos pontos do Horizontes Digitais é a formação. Eles vão passar por todo um processo para aprender a lidar com essas plataformas e levarem os alunos da melhor forma possível a esses novos ambientes de aprendizagem. Não tem como pensar em educação hoje dissociada da tecnologia. Estamos preparando nossas escolas para o presente e o futuro”, concluiu.

