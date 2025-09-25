Mulher foi baleada em tiroteio na 611 Norte, perto da Colina da UnB

O cenário é de tensão na L3 Norte, atrás do Hospital Veterinário da UnB, onde três pessoas foram baleadas na manhã desta quinta-feira (25/9), na área conhecida como “favelinha” da 611 Norte. Na via, ainda é possível ver roupas sujas de sangue próximas às barracas improvisadas.
De acordo com informações da Polícia Civil as vítimas são:
- um homem, que foi atingido no tornozelo
- uma mulher, que foi baleada no pulso
- outro homem ferido em circunstâncias ainda não esclarecidas. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhados ao Hospital de Base.
A Polícia Militar interditou a via e mobilizou ao menos quatro viaturas, além de dezenas de agentes. A perícia da Polícia Civil também esteve no local com duas viaturas e agentes da corporação. O autor dos disparos, que teria usado uma pistola calibre .380, fugiu.
Segundo informações, as três vítimas têm antecedentes: um dos homens cumpre prisão domiciliar, outro estava em liberdade provisória e a mulher possui ocorrência registrada neste ano, no Sudoeste.
A motivação do crime ainda é investigada.
Ana Carolina Alves*Estagiária na editoria de Cultura
Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.