Mulher foi baleada em tiroteio na 611 Norte, perto da Colina da UnB

Polícia suspeita que titoreio perto da UnB foi motivado por acerto de contas relacionado a drogas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

O cenário é de tensão na L3 Norte, atrás do Hospital Veterinário da UnB, onde três pessoas foram baleadas na manhã desta quinta-feira (25/9), na área conhecida como “favelinha” da 611 Norte. Na via, ainda é possível ver roupas sujas de sangue próximas às barracas improvisadas.

De acordo com informações da Polícia Civil as vítimas são:

um homem, que foi atingido no tornozelo

uma mulher, que foi baleada no pulso

outro homem ferido em circunstâncias ainda não esclarecidas. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhados ao Hospital de Base.

A Polícia Militar interditou a via e mobilizou ao menos quatro viaturas, além de dezenas de agentes. A perícia da Polícia Civil também esteve no local com duas viaturas e agentes da corporação. O autor dos disparos, que teria usado uma pistola calibre .380, fugiu.

Segundo informações, as três vítimas têm antecedentes: um dos homens cumpre prisão domiciliar, outro estava em liberdade provisória e a mulher possui ocorrência registrada neste ano, no Sudoeste.

A motivação do crime ainda é investigada.