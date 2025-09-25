InícioCidades DF
Tentativa de homicídio

Dono de bar em Taguatinga é alvo de ataque a tiros em plena luz do dia

Segundo informações preliminares, um homem em uma moto chegou ao local e efetuou diversos disparos contra o empresário

Caso ocorreu em plena luz do dia - (crédito: QAP/Divulgação)


O dono de uma distribuidora de bebidas de Taguatinga Norte foi alvo de um ataque a tiros em plena luz do dia, no começo da tarde desta quinta-feira (25/9).

Segundo informações preliminares, um homem em uma moto chegou ao local e efetuou diversos disparos contra o empresário, que foi socorrido com vida e encaminhado ao hsopital. O quadro de saúde não foi divulgado.

Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso. 

Aguarde mais informações

Por Darcianne Diogo
postado em 25/09/2025 15:13
