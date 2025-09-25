Dono de bar em Taguatinga é alvo de ataque a tiros em plena luz do dia

O dono de uma distribuidora de bebidas de Taguatinga Norte foi alvo de um ataque a tiros em plena luz do dia, no começo da tarde desta quinta-feira (25/9).
Segundo informações preliminares, um homem em uma moto chegou ao local e efetuou diversos disparos contra o empresário, que foi socorrido com vida e encaminhado ao hsopital. O quadro de saúde não foi divulgado.
Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.
Aguarde mais informações
Por Darcianne Diogo
postado em 25/09/2025 15:13