Polícia prende suspeito de assalto em Samambaia e recupera Hilux roubada

Um assalto a uma loja de materiais elétricos em Samambaia Norte mobilizou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e terminou com a prisão de um dos suspeitos e a recuperação de uma Toyota Hilux roubada.

De acordo com as investigações, dois homens armados — um com pistola e outro com revólver — renderam as vítimas dentro do estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, na terça-feira (24/9). Do local, levaram documentos, joias, aparelhos eletrônicos e a camionete. Antes de fugir, os criminosos trancaram as vítimas e escaparam em uma motocicleta Honda CG 160.

As vítimas procuraram a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) e registraram a ocorrência. Os investigadores identificaram um dos envolvidos, um jovem de 19 anos, morador da região. Ele foi localizado e preso na QR 521 de Samambaia.

Na sequência, as diligências levaram os policiais até uma residência situada em uma das quadras da QNR, em Ceilândia. O imóvel funcionava como ponto de apoio da dupla. No local, foram encontrados a caminhonete, parte dos objetos roubados, a motocicleta usada na fuga e outros apetrechos ligados ao crime.

O segundo suspeito também foi identificado, mas segue foragido. A dupla responderá por roubo majorado, crime cuja pena pode variar de 10 a 20 anos de reclusão.