Conselho Regional de Psicologia do DF lamenta morte em incêndio na Liberta-se

Nota de pesar do Conselho Regional de Psicologia do DF - (crédito: Reprodução: CRP-DF)

O Conselho Regional de Psicologia do DF, por meio de uma nota, lamentou a morte de Luiz Gustavo Ferrugem Komka, sexta vítima do incêndio que atingiu a unidade do Paranoá da Comunidade Terapêutica Liberte-se, no dia 31 de agosto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



"Com profundo pesar, lamentamos a morte evitável deste jovem e reafirmamos o compromisso de luta e pressão deste conselho junto às autoridades públicas para que episódios como esse não se repitam em nossa região", afirmou.

Leia também: Adolescente forja estupro coletivo para incriminar colegas por bullying

Luiz Gustavo Ferrugem estava internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) desde 31 de agosto data do incêndio que vitimou fatalmente mais cinco pessoas e feriu outras 11. O jovem, de 21 anos, morreu na última segunda-feira (22/9) devido a uma parada cardiorrespiratória.

Leia também: MPDFT recomenda mais transparência nos gastos da Educação

A entidade disse que participou da fiscalização realizada na unidade, de mesmo nome, localizada no Lago Oeste. "Na ocasião, foram colhidas denúncias de cárcere privado, agressões físicas, restrição de contato com familiares, administração irregular de medicamentos, retenção de documentos e benefícios, maus-tratos e castigos físicos", afirma em nota. Ainda segundo o conselho, entre os internos, havia pessoas idosas, pessoas com deficiência e um jovem que foi internado quando tinha menos de 18 anos de idade.