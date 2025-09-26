Cerco fechado ao parcelamento irregular na Colônia Agrícola 26 de setembro

O parcelamento irregular do solo na região da Colônia Agrícola 26 de setembro está sob a mira da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Nesta sexta-feira (26/9), a PCDF deu início a uma operação para investigar organização criminosa que atuava na região. A ação é realizada em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar (PMDF).

O loteamento em questão é um condomínio irregular de alto padrão situado na região da Cana do Reino. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais de investigados localizados em Águas Claras, Vicente Pires, Taguatinga e Ceilândia.

Entre os alvos da investigação, está um integrante de força de segurança pública do DF, apontado como responsável pelo branqueamento de capitais da organização, isto é, ele seria responsável por ocultar a origem criminosa do dinheiro, transformando-o em ativos com aparência de legalidade para que possam ser reutilizados na economia legítima. Em outro endereço, foi localizada uma arma de fogo em situação irregular, resultando na condução do investigado à autoridade policial.